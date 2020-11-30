Ubisoft решила никого не удивлять и, согласно современной традиции, опубликовала релизный видеоролик мифологического экшена Immortals Fenyx Rising за несколько дней до непосредственно его релиза. Параллельно с публикацией видео потихоньку начали появляться первые оценки проекта от профессиональных обозревателей и критиков. На момент публикации данной заметки средний рейтинг PC-версии Immortals Fenyx Rising на просторах Metacritic составлял 77 баллов.

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Критики отмечают, что у Ubisoft получился достойный проект с приятным визуальным исполнением и недурной боевой системой, но не более того: инноваций в нём нет, захватывающей или хотя бы вменяемой сюжетной линии — тоже.

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Напомним, что до конечных пользователей Immortals Fenyx Rising доберётся третьего декабря на всех актуальных платформах.