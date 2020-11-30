Компания Huawei занялась распространением стабильной версии большого обновления фирменной оболочки EMUI 11. Согласно опубликованным данным, первыми новую версию прошивки получат смартфоны-флагманы Huawei P40, P40 Pro и Mate 30 Pro. До настоящего момента обновление получали только китайские версии устройств. Здесь важно знать, что апдейты выходят для разных регионов в разное время. То есть, оперативность выхода обновления зависит от конкретного региона.

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Если говорить конкретно про Россию, то бета-тестирование обновления EMUI 11 уже завершилось, релиз намечен на декабрь. Смартфоны Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+ и Mate 30 Pro получат их в первую очередь. Что касается изменений, заложенных в новую версию EMUI 11, то они не такие глобальные, как это могло показаться. На смартфонах серии Huawei P30 появится поддержка управления с помощью жестов, которая раньше была актуальна для серии P40. Оболочка также добавляет новые темы для часов, повышенную плавность анимаций интерфейса, оптимизированный многооконный режим и переработанный режим Always on Display.

В пользовательском интерфейсе оболочки происходят постепенные изменения, свидетельствующие о том, что Huawei постепенно отказывается от Android в пользу собственной операционной системы Harmony OS. Например, знаменитого зелёного робота на экране загрузки уже нет.

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Отдельные инсайдеры также утверждают, что EMUI 11 может стать последней версией программной оболочки, созданной на базе Android, дальше всё своё внимание Huawei посвятит собственной разработке — Harmony OS.