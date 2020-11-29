Предзаказ Cyberpunk 2077 продолжает удерживать лидерство в чарте продаж Steam
Valve сегодня вновь обновила список десяти самых финансово успешных игр в Steam на минувшей неделе. Первое место осталось без изменений — его по-прежнему удерживает предварительный заказ Cyberpunk 2077, релиз которой состоится всего через полторы недели. К слову, на этой неделе в чарте произошло много изменений: например, на третье место ворвался Football Manager 2021, в десятку вернулись PUBG, Death Stranding и DOOM Eternal.
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Десятка лидеров за минувшую неделю (23 ноября — 29 ноября):
- Cyberpunk 2077 (предзаказ);
- Valve Index VR Kit;
- Football Manager 2021;
- Phasmophobia;
- Hades;
- Red Dead Redemption 2;
- Halo The Master Chief Collection;
- PlayerUnknown’s Battlegrounds;
- Death Stranding;
- DOOM Eternal.
Любопытно, сколько ещё недель подряд Cyberpunk 2077 будет сохранять лидерство в чарте продаж Steam; в конце концов, перед нами самая ожидаемая игра года, если не десятилетия.
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