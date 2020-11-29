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Предзаказ Cyberpunk 2077 продолжает удерживать лидерство в чарте продаж Steam

Релиз игры состоится 10 декабря. Скорее всего.
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Valve сегодня вновь обновила список десяти самых финансово успешных игр в Steam на минувшей неделе. Первое место осталось без изменений — его по-прежнему удерживает предварительный заказ Cyberpunk 2077, релиз которой состоится всего через полторы недели. К слову, на этой неделе в чарте произошло много изменений: например, на третье место ворвался Football Manager 2021, в десятку вернулись PUBG, Death Stranding и DOOM Eternal.

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Десятка лидеров за минувшую неделю (23 ноября — 29 ноября):

  • Cyberpunk 2077 (предзаказ);
  • Valve Index VR Kit;
  • Football Manager 2021;
  • Phasmophobia;
  • Hades;
  • Red Dead Redemption 2;
  • Halo The Master Chief Collection;
  • PlayerUnknown’s Battlegrounds;
  • Death Stranding;
  • DOOM Eternal.

Любопытно, сколько ещё недель подряд Cyberpunk 2077 будет сохранять лидерство в чарте продаж Steam; в конце концов, перед нами самая ожидаемая игра года, если не десятилетия.

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Сейчас обсуждают

MaTbZelota
19:46
Смысл предзаказывать её, если она будет взломана в день выхода. Т.к отсутствует DRM защита.
Предзаказ Cyberpunk 2077 продолжает удерживать лидерство в чарте продаж Steam
rar_77
19:46
ТаймШифт многие любят и помнят.
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vensant_jarden
19:45
Купить - можно будет когда угодно. Но цена - вполне может и вырасти. А может и не вырасти.
Предзаказ Cyberpunk 2077 продолжает удерживать лидерство в чарте продаж Steam
Ромуальд VII
19:44
Перед тем, как такое писать, нужно немного прибавить в знаниях и адекватности.
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omoikane
19:44
Ты там как, новые зены то купил? :D
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Ромуальд VII
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