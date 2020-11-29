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В Warcraft III Reforged до сих пор отсутствуют многие из необходимых функций

Которые, между прочим, были в оригинальной игре.
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В начале этого года Blizzard провела «показательные стрельбы» и наглядно продемонстрировала, как не надо делать ремастеры культовых игр: Warcraft III Reforged вышла настолько проблемной, неудачной и ограниченной в плане функциональности, что установила абсолютный антирекорд Metacritic, и до сих пор, спустя десять месяцев после релиза, встречает нас устрашающим рейтингом в 0,6 балла.

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Похоже, ситуация с ремастером Warcraft III настолько аховая, что Blizzard решила не торопиться с расширением её функциональности, а сосредоточиться на истреблении багов и развитии более важных проектов. По крайней мере, такой вывод напрашивается после того, как на днях на просторах Reddit появилась тема, в которой пользователь перечисляет возможности, присутствовавшие в оригинальной игре, но не реализованные в ремастере.

Так, несмотря на то, что с момента выхода проекта прошло целых десять месяцев, в нём до сих пор отсутствуют пользовательские кампании, система кланов, рейтинговый список, комнаты чатов, автоматические турниры, профили игроков и многое другое.

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Сказать, что проект заброшен, нельзя, ведь, по подсчётам автора темы на Reddit, с момента выхода он получил уже восемь обновлений. Однако направлены они были в основном на истребление многочисленных багов, визуальных и звуковых ошибок, а также немного затронули игровой баланс.

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