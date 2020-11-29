После большого обновления Star Wars: Squadrons режим со 120 fps получила только версия для Xbox Series
Компания Electronic Arts выпустила специальное обновление для экшена Star Wars: Squadrons. Апдейт получился весьма увесистым, он улучшает графику, повышает производительность на консолях PlayStation 5, Xbox Series X|S, добавляет новый контент и много чего ещё делает. Владельцам некстген-устройств от Microsoft обновление понравится тем, что добавляет режима с поддержкой120 fps.
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Версия игры для PlayStation 5 поддержку 120 кадров в секунду не получила — очевидно, что из-за определённых особенностей обратной совместимости на этой консоли. Но в графическом плане Star Wars: Squadrons на новом устройстве от Sony будет выглядеть лучше, это факт. Текстуры, освещение — всё это станет лучше. А вот в плане набора режимов у пользователей консолей Xbox будет больше раздолья.
Star Wars: Squadrons можно запустить в режиме качества — при 4K и 60 кадрах в секунду на Series X и до 1440P с 60 fps на Series S. Режим производительности предлагает 4K и 120 fps на старшей консоли (с упрощением графики) и 1440 со 120 кадрами на младшей консоли.
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Свежее обновление для игры также добавило множество вариантов для кастомизации, переработанный «матчмейкинг» и новую карту Foster Heaven. Напомним, Star Wars: Squadrons дополнительно доступна на PC.
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