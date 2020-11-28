Разработчики популярной Fall Guys открыли новую студию, которая будет заниматься другими проектами
Компания Mediatonic, которую мы все хорошо знаем по игре Fall Guys: Ultimate Knockout, решилась на открытие нового структурного подразделения в Великобритании. Новоявленные топ-менеджеры филиала уже занялись набором людей в команду. Согласно официальным данным, образованное структурное подразделение займётся поддержкой основной Fall Guys и не только. Созданием новых игр тоже придётся заниматься. Ведь выпускать на постоянной основе один лишь сезонный контент для Fall Guys — скучное занятие.
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Напомним, Mediatonic уже имеет структурные подразделения в Лондоне, Брайтоне, Мадриде и Гилфорде. Открытый сейчас филиал размещается в городе Ройал-Лемингтон-Спа. Представители головной студии также заявили, что поддержка Fall Guys будет осуществляться на протяжении достаточно долгого времени.
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