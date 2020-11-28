После выпуска дополнения Beyond Light для многопользовательского экшена Destiny 2 компания Bungie решила отложить запуск специального обновления «Испытания Осириса» до 27 ноября. Сами разработчики в качестве основной причины переноса релиза назвали нерешённые технические проблемы. Честно говоря, мы бы не обратили внимания конкретно на этот перенос, если бы девелоперы не задумали новый.

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Получается, что и 27 ноября «Испытания Осириса» не появились, новой даты выхода указано не было. И вновь Bungie указала на какой-то баг, с которым не могла совладать. В Сети уже появилось видео, дающее понять, что за ошибка могла стать причиной для переноса.

Оказывается, подкласс Титана, именуемый Чудищем, иногда становится невидимым в PvP-режиме «Горнило». Единственный ли это критический баг — большой вопрос.