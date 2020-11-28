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Шутер Atomic Heart про альтернативный СССР, по слухам, ждёт большая переделка

Проект непонятный.
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ASUS RX 6800 для сборки компа в Регарде
ASUS 6800 XT для сборки компа в Регарде

Давно не было никаких новостей об отечественном долгострое Atomic Heart. Проект разрабатывается неспешно, вменяемых геймплейных роликов до сих пор нет. Мы только знаем, у него интригующая концепция вкупе с привлекательным визуальным стилем. Услышим ли мы что-то об Atomic Heart в ближайшее время — вопрос сложный.

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В связи со сложившейся ситуацией стоит обратить внимание на странную вакансию, размещённую на сайте рекрутингового агентства Talents in Games. Разработчики неназванного шутера от первого лица с элементами RPG ищут человека, который имеет «релевантный опыт работы над Meta Gameplay», умеет составлять дизайн-документ, знаком с понятием экспертизы в расчёте игрового баланса и экономики. Для соискателя также важен опыт работы с Unreal Engine. Почему мы должны обратить внимание именно на эту вакансию, если проект здесь даже не указывается? Просто приложенное описание игры указывает именно на Atomic Heart. Вот оно:

  • … А в это время в альтернативной вселенной...
  • Расцвет Советского Союза.
  • Сгущенка и Утомленные солнцем.
  • Обезумевшие роботы.

Не забываем, что речь идёт о «triple-A шутере от первого лица с элементами RPG», который создаётся для «PS, Xbox и PC». А разрабатывает его «крутая российская команда». В общем, сомнений никаких нет — это авторы Atomic Heart ищут себе талантливого разработчика-многостаночника. Текст вакансии также даёт понять, что игру ждёт большая переделка. Будем рады ошибаться.

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Даты релиза у Atomic Heart пока нет. И, кажется, ещё очень долго не будет.

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