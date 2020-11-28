Шутер Atomic Heart про альтернативный СССР, по слухам, ждёт большая переделка
Давно не было никаких новостей об отечественном долгострое Atomic Heart. Проект разрабатывается неспешно, вменяемых геймплейных роликов до сих пор нет. Мы только знаем, у него интригующая концепция вкупе с привлекательным визуальным стилем. Услышим ли мы что-то об Atomic Heart в ближайшее время — вопрос сложный.
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В связи со сложившейся ситуацией стоит обратить внимание на странную вакансию, размещённую на сайте рекрутингового агентства Talents in Games. Разработчики неназванного шутера от первого лица с элементами RPG ищут человека, который имеет «релевантный опыт работы над Meta Gameplay», умеет составлять дизайн-документ, знаком с понятием экспертизы в расчёте игрового баланса и экономики. Для соискателя также важен опыт работы с Unreal Engine. Почему мы должны обратить внимание именно на эту вакансию, если проект здесь даже не указывается? Просто приложенное описание игры указывает именно на Atomic Heart. Вот оно:
- … А в это время в альтернативной вселенной...
- Расцвет Советского Союза.
- Сгущенка и Утомленные солнцем.
- Обезумевшие роботы.
Не забываем, что речь идёт о «triple-A шутере от первого лица с элементами RPG», который создаётся для «PS, Xbox и PC». А разрабатывает его «крутая российская команда». В общем, сомнений никаких нет — это авторы Atomic Heart ищут себе талантливого разработчика-многостаночника. Текст вакансии также даёт понять, что игру ждёт большая переделка. Будем рады ошибаться.
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Даты релиза у Atomic Heart пока нет. И, кажется, ещё очень долго не будет.
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