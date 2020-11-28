Давно не было никаких новостей об отечественном долгострое Atomic Heart. Проект разрабатывается неспешно, вменяемых геймплейных роликов до сих пор нет. Мы только знаем, у него интригующая концепция вкупе с привлекательным визуальным стилем. Услышим ли мы что-то об Atomic Heart в ближайшее время — вопрос сложный.

реклама

анонсы и реклама Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ Ryzen 5 5600X в Регарде Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде EVGA 3080 в Compeo.ru Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Куча RTX 3090 в Compeo.ru

В связи со сложившейся ситуацией стоит обратить внимание на странную вакансию, размещённую на сайте рекрутингового агентства Talents in Games. Разработчики неназванного шутера от первого лица с элементами RPG ищут человека, который имеет «релевантный опыт работы над Meta Gameplay», умеет составлять дизайн-документ, знаком с понятием экспертизы в расчёте игрового баланса и экономики. Для соискателя также важен опыт работы с Unreal Engine. Почему мы должны обратить внимание именно на эту вакансию, если проект здесь даже не указывается? Просто приложенное описание игры указывает именно на Atomic Heart. Вот оно:

… А в это время в альтернативной вселенной...

Расцвет Советского Союза.

Сгущенка и Утомленные солнцем.

Обезумевшие роботы.

Не забываем, что речь идёт о «triple-A шутере от первого лица с элементами RPG», который создаётся для «PS, Xbox и PC». А разрабатывает его «крутая российская команда». В общем, сомнений никаких нет — это авторы Atomic Heart ищут себе талантливого разработчика-многостаночника. Текст вакансии также даёт понять, что игру ждёт большая переделка. Будем рады ошибаться.

реклама

Даты релиза у Atomic Heart пока нет. И, кажется, ещё очень долго не будет.