Asobo Studio, отвечающая за создание Microsoft Flight Simulator (2020), будет ещё долго поддерживать проект обновлениями: совсем недавно вышел посвящённый США патч, а на подходе уже обновление для Великобритании. По плану, его выход должен состояться 26 января.

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Напомним, что обновления мира Microsoft Flight Simulator визуально улучшают соответствующие территории, добавляя проработанные вручную достопримечательности, аэропорты, а также живописные локации.

По словам разработчиков, они уже располагают материалами для Англии, Уэльса и Шотландии, а также стараются сделать всё возможное, чтобы улучшить не только Северную Ирландию, а всю Ирландию целиком.