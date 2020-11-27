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«Диаблоид» Wolcen Lords of Mayhem скоро получит первое контентное обновление

До этого разработчики все силы бросали на истребление багов.
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На официальной Steam-страничке ролевого боевика Wolcen Lords of Mayhem появилась новость о том, что «скоро» игра наконец-то получит первую порцию свежего контента в рамках обновления Chronicle I Bloodtrail.

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Подробностями обновления разработчики поделятся ближе к его релизу; пока что известно лишь то, что помимо некоего нового контента с выходом Chronicle I Bloodtrail в игре также произойдут улучшения в области игрового процесса. В частности, разработчики собираются полностью перезапустить экономику игры, так что все персонажи, созданные до выхода обновления, будут перемещены в специальный игровой режим «Наследие» (Legacy) и будут изолированы от персонажей, созданных уже после выхода обновления.

Напомним, что Wolcen Lords of Mayhem вышла в феврале этого года, и менее чем за месяц умудрилась разойтись тиражом в миллион копий. Многие ругали проект за его «сырость», поэтому весной разработчики бросили все силы на то, чтобы исправить недоработки. Из-за этого, собственно, и произошла столь большая задержка между выходом игры и её первого контентного обновления.

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