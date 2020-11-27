В подавляющем большинстве случаев снятие эмбарго на публикацию обзоров ожидаемой игры-новинки спадает либо в день её релиза, либо, в особо запущенных случаях, спустя несколько дней. Согласно утечке, CD Projekt RED хочет стать исключением из правила и разрешит публиковать обзорные материалы по Cyberpunk 2077 за три дня до её выхода — 7 декабря.

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Как утверждают непроверенные источники, CD Projekt RED уже предоставила некоторым игровым изданиям доступ к пресс-версиям Cyberpunk 2077, и те потихоньку готовят соответствующие рецензии, чтобы успеть к указанной в первом абзаце дате.

Безусловно, к данной информации следует относиться скептически, но если она правдива, то это означает уверенность CD Projekt RED в своём творении, что не может не радовать.

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Все желающие смогут приступить к прохождению Cyberpunk 2077 уже десятого декабря на всех актуальных платформах.