К моменту публикации данной заметки для Assassin’s Creed Valhalla уже должно быть применено обновление версии 1.04, в состав которого помимо исправления различных ошибок входит и дополнительная функциональность для версий для PlayStation 5 и Xbox Series X|S, позволяющая переключаться между двумя режимами воспроизведения игры.

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Первый режим называется «Производительность»: при его активации Assassin’s Creed Valhalla снизит разрешение и графические настройки для достижения стабильных 60 кадров в секунду. В режиме «Качество» всё с точностью до наоборот: частота кадров приносится в жертву (до стабильных 30 кадров в секунду) ради обеспечения максимального разрешения и наиболее красивой картинки.

Также обновление должно повысить общую производительность «Вальгаллы» на всех платформах, улучшить качество звука, исправить некоторые геймплейные баги вроде «глухоты» стражников и многое другое.

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В зависимости от платформы «вес» обновления составит от 2,5 Гбайт до 5,3 Гбайт.