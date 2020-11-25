Разработчики из Gunfire Games совместно с Perfect World посчитали нужным сообщить, что базовая версия Remnant: From the Ashes вместе с DLC разошлась тиражом в 2,7 миллиона копий. Причём, здесь учитывались продажи со всех платформ. Дополнения к игре вышли в этом году, напоминаем их названия: «Подопытный 2923» и «Болота Корсуса».

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Если вы ходите приобрести Remnant: From the Ashes сейчас, то нужно обратить внимание на полное издание игры — туда вошли все дополнения, разумеется. Complete Edition доступно в PS Store, Microsoft Store, Epic Games Store и Steam. Причём, дешевле всего его можно купить в цифровом магазине Valve, за 1589 рублей.

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Напомним также, что Remnant: From the Ashes в своём базовом исполнении раздавалась в этом году в Epic Games Store, её к себе на аккаунт забрало более 10 миллионов игроков.