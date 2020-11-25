Авторы Evil Genius 2: World Domination показали, на что способен Красный Иван
Разработчики из студии Rebellion показали новый трейлер стратегии Evil Genius 2. Дебютный показ видео состоялся в рамках церемонии награждения Golden Joystick Award, о результатах которой мы уже сегодня вам рассказывали. Свежий ролик привлекает внимание благодаря центральному персонажу — Красному Ивану. Ещё показали его базу, которая замаскирована под обычное казино, и вы правильно поняли — «клюквы» с этим персонажем будет много. Причём, она в ролике настолько развесистая, что всё больше походит на ироничный стёб уровня Red Alert. А ещё Красный Иван в этом образе напоминает императора Менгска из StarCraft II и говорит с пародийным русским акцентом. По канону.
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Evil Genius 2 — это игра, в котором нам придётся примерить на себя роль коварного злодея, строящего не менее коварные планы. То есть, отстроить своё логово, придумать ему эффектную ширму, заниматься изучением технологиями порабощения масс, нанимать миньонов, обучать персонал базы и давать отпор мировому правительству. Конечная цель понятна — полный захват мира и эффектное доминирование.
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Evil Genius 2: World Domination должна поступить в продажу в будущем году на PC.
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