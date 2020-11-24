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Онлайн-режим Red Dead Redemption 2 с первого декабря можно будет купить отдельно

Так надо.
1
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Компания Rockstar Games объявила о том, что сетевой режим маститого экшена Red Dead Redemption 2 будет распространяться отдельно от основной игры. То есть, у всех скоро появится возможность приобрести Red Dead Online без сюжетной кампании и получить доступ ко всему контенту сетевого режима и будущим обновлениям игры.

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С доступностью и выбором платформ проблем точно не будет, ведь Red Dead Online разрешат отдельно прикупить на консолях и PC. Причём, в случае с последним речь идёт о Microsoft Store, Steam, Epic Games Store и, разумеется, Rockstar Games Launcher. В продажу сетевой режим RDR 2 поступит 1 декабря, первые 15 дней игра будет продаваться со скидкой 75%.

На консолях для доступа к Red Dead Online потребуется наличие активной подписки PS Plus или Xbox Live Gold. Причём, у владельцев онлайн-версии экшена будет возможность в любой момент прикупить сюжетную кампанию. Но RDO в любом случае потребует около 123 Гбайт свободного места на накопителе.

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Red Dead Online продолжает обрастать контентом. В течение ближайших нескольких дней игра получит небольшое обновление с доработанной ролью охотника за головами. Будут там и дополнительные задания, и новое снаряжение. За дополнительной информацией мы, по традиции, просим перейти на официальный сайт разработчика.

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rockstar games red dead online
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Сейчас обсуждают

Ambiguity
20:49
120 фпс-то смысл на консолях включать? У многих дома 120-Гц телеки?
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Махмуд Скорострелов
20:46
играть в такой шутер на консоли, это как пытаться покакать стоя на руках
«Некстгенная» версия Rainbow Six Siege выйдет уже в первый день зимы
Anna Stroser
20:46
а этот даун все винду переустанавлевает
Сохраняем данные пользователя перед переустановкой Windows не забывая необходимого
MaTbZelota
20:46
ну если будет рублей 400-500 с учетом скидки, то можно будет прикупить.
Онлайн-режим Red Dead Redemption 2 с 1 декабря можно будет купить как отдельную игру
Махмуд Скорострелов
20:44
сервисные центры будут забиты ноутами с ртх3000. ставить в ноут такой ГП это извращение и самоубийство.
Производительные мобильные видеокарты GeForce RTX 30 появятся в начале следующего года
ego0550
20:41
Согласен, особенно модели автомобилей в стиле первой халфы радуют. А пластилиновые текстуры прямиком из UT - так вообще шик!
Почти 7 минут игрового процесса Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 Pro и PlayStation 5
Тролль Толстый
20:41
причем именно тупость хомячков здесь главная составляющая )
Британские реселлеры выкупили 3500 консолей PlayStation 5 для перепродажи
Тролль Толстый
20:39
реальная цена определена производителем.
Британские реселлеры выкупили 3500 консолей PlayStation 5 для перепродажи
Inqizitor
20:38
Выглядит весьма неплохо. Что там блохеры бугуртили, всё норм.
Почти 7 минут игрового процесса Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 Pro и PlayStation 5
Тролль Толстый
20:38
ну вот лошара, поработал на перекупа )) для меня эта двадцатка тоже не деньги, но я чисто принципиально никогда не возьму у перекупа, потому как такие паразиты общества не должны существовать.
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