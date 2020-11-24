Онлайн-режим Red Dead Redemption 2 с первого декабря можно будет купить отдельно
Компания Rockstar Games объявила о том, что сетевой режим маститого экшена Red Dead Redemption 2 будет распространяться отдельно от основной игры. То есть, у всех скоро появится возможность приобрести Red Dead Online без сюжетной кампании и получить доступ ко всему контенту сетевого режима и будущим обновлениям игры.
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С доступностью и выбором платформ проблем точно не будет, ведь Red Dead Online разрешат отдельно прикупить на консолях и PC. Причём, в случае с последним речь идёт о Microsoft Store, Steam, Epic Games Store и, разумеется, Rockstar Games Launcher. В продажу сетевой режим RDR 2 поступит 1 декабря, первые 15 дней игра будет продаваться со скидкой 75%.
На консолях для доступа к Red Dead Online потребуется наличие активной подписки PS Plus или Xbox Live Gold. Причём, у владельцев онлайн-версии экшена будет возможность в любой момент прикупить сюжетную кампанию. Но RDO в любом случае потребует около 123 Гбайт свободного места на накопителе.
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Red Dead Online продолжает обрастать контентом. В течение ближайших нескольких дней игра получит небольшое обновление с доработанной ролью охотника за головами. Будут там и дополнительные задания, и новое снаряжение. За дополнительной информацией мы, по традиции, просим перейти на официальный сайт разработчика.
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