Компания NetEase Games официально анонсировала проект Total War Battles Warhammer, разрабатываемый для мобильных устройств под управлением iOS и Android. Игра создаётся по лицензии Creative Assembly и Games Workshop, этап её закрытого бета-тестирования должен начаться до конца текущего года, анонсирующий видеоролик прилагается.

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Если верить описанию, то Total War Battles Warhammer позволит буквально кончиками пальцев притронуться к глубокому стратегическому игровому процессу серии Total War.

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Когда состоится полноценный релиз, пока не уточняется, но при желании на официальном сайте проекта можно записаться на участие в его бета-тестировании.