Анонсирована Total War Battles Warhammer для устройств под управлением Android и iOS
Компания NetEase Games официально анонсировала проект Total War Battles Warhammer, разрабатываемый для мобильных устройств под управлением iOS и Android. Игра создаётся по лицензии Creative Assembly и Games Workshop, этап её закрытого бета-тестирования должен начаться до конца текущего года, анонсирующий видеоролик прилагается.
реклама
Если верить описанию, то Total War Battles Warhammer позволит буквально кончиками пальцев притронуться к глубокому стратегическому игровому процессу серии Total War.
реклама
Когда состоится полноценный релиз, пока не уточняется, но при желании на официальном сайте проекта можно записаться на участие в его бета-тестировании.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила