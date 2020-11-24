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Производительность Call of Duty Black Ops Cold War на Xbox Series X оказалась выше, чем на PS5

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Сотрудники лаборатории Digital Foundry, которая является структурным подразделением издания Eurogamer, занялись детальным изучением недавно выпущенной Call of Duty: Black Ops Cold War. Специалистов интересовало, хорошо ли игра выглядит на консолях нового поколения и насколько стабильно она работает. Сравнению подвергались три версии проекта — для Xbox Series X|S и PlayStation 5.

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Digital Foundry посчитали нужным отметить, что Black Ops Cold War как проект из стартовой линейки для некстгена работает очень хорошо, выдавая картинку с активированным рейтрейсингом. Игру тестировали в режимах качества и производительности, параллельно изучая показатели fps и настоящего разрешения.

Так, на Xbox Series X в режиме качества и с активным рейтрейсингом новая Call of Duty стремилась к честному 4K, но иногда «сваливалась в 1800p. Самое главное, что консоль выдавала стабильные 60 fps, без просадок. На PlayStation 5 в этом же режиме наблюдалось такое же динамическое 4K, а вот с «фреймрейтом» были проблемы: в некоторых сложных сценах консоль допускала просадки вплоть до 40 fps.

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При активации режима производительности консоли продемонстрировали условный паритет по производительности. Рейтрейсинга здесь не могло быть, зато и на PS5, и на Xbox Series X игра стабильно работала при 120 кадрах в секунду. Причём, в перегруженных деталями сценах оба устройства могли выдавать 100-105 fps. И вот здесь чуточку хуже выступила Xbox Series X. Разрешение в режиме производительности на двух консолях держалось в районе 1200p с регулярным уходом в классические 1080p. Настройки графики, понятное дело, были тоже снижены, зато режим отлично работал и в сюжетной кампании, и в сетевом режиме.

Что до младшей Xbox Series S, то с ней всё получилось максимально прозаично. Режима со 120 fps нет, рейтрейсинг тоже «не завезли», детализация картинки снижена. Новая Call of Duty на этой консоли работала при 1200-1440p, но со стабильными 60 fps.

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Напомним, Call of Duty: Black Ops Cold War поступила в продажу 13 ноября на PC и консолях.

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