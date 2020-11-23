Воинственные дамы уходят от преследования в новом трейлере Star Citizen
Быть может, в игровом сообществе много сомневающихся в том, что Star Citizen ждёт большое будущее, но разработчики из Cloud Imperium Games полны оптимизма и подтверждают его публикацией свежих игровых трейлеров. В новом кинематографическом трейлере, который назвали The Reunion, Part I («Воссоединение, Часть I»), две воинственные девушки уходят от космической погони. Завершается первая часть видеоролика тем, что наши героини останавливаются перед гигантскими воротами, за которыми, по всей видимости, их ждёт помощь. Или нечто похуже энергетических наручников.
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Напомним, что сейчас разработчики Star Citizen проводят мероприятие Intergalactic Aerospace Expo 2950, в рамках которого помимо всего прочего в данный перспективный космосим можно поиграть бесплатно до второго декабря.
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Когда Star Citizen выйдет из «альфы», не говоря уже о полноценном релизе, пока тайна за семью печатями, разгадать которую надеются многие.
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