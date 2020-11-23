Компания Apple ранее в этом месяце представила собственный ARM-чип M1 и первые компьютеры Mac на его базе, которые уже доступны для покупки. В данный момент разработчики различного программного обеспечения без остановки работают над оптимизацией своих продуктов для новых устройств Apple. Оптимизация под ARM жизненно необходима для создателей ПО, ведь купертинцы в долгосрочной перспективе будут иметь дело только с этой архитектурой.

реклама

анонсы и реклама Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU Упала цена 2070S ASUS Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru

Технологический гигант, который вложил значительные денежные средства в поддержку и развитие ARM, – случай не совсем уникальный. Microsoft стала одной из первых компаний, заметившей преимущества использования таких чипов. Никто же не забыл, что в активе у редмондцев есть специальная версия Windows 10? Компания также создаёт и продаёт устройства на базе ARM, у которых высокая производительность сочетается с отличным временем автономной работы. Согласитесь, это очень похоже на то, что сейчас исповедует Apple, сама Microsoft надеется, что Windows 10 на ARM появится на миллионах устройств.

реклама

А теперь самый важный вопрос — возможность установки Windows 10 на чипах M1 от Apple. Технически, Windows 10 ARM должна запуститься на новых Mac, но теперь всё зависит от самой Microsoft. Именно об этом заявил старший вице-президент по разработке программного обеспечения Apple Крейг Федериги (Craig Federighi) в интервью изданию ArsTechnica. Он дал понять, что его компания предоставила все необходимые технологии, которые помогут установить Windows 10 на новые компьютеры под управлением M1.

реклама

реклама

Так, технология Rosetta 2 хорошо подходит с исполнением x86-программ, но Microsoft в данный момент не выдаёт лицензию на Windows 10 ARM не OEM-производителям. То есть, пользователь может установить Windows на компьютер Mac на свой страх и риск. Крейг Федериги подчеркнул, что запуск самой Windows и программ для неё на чипе M1 возможен сейчас с помощью приложения CrossOver и вышеупомянутой Rosetta 2. Дело остаётся только за самой Microsoft – она должна выдать соответствующую лицензию.