В Сети появилась информация о том, что компания Apple планирует отказаться от поддержки iPhone SE, iPhone 6s и iPhone 6s Plus вместе с выпуском мобильной операционной системы iOS 15 в следующем году. Напомним, в этом году Apple сохранила совместимость со всеми названными устройствами в iOS 14.

реклама

анонсы и реклама Упала цена 2070S ASUS Gaming 7 видов RTX 3070 и лучшие цены в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Обвал цен на RTX 2070 SUPER Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU

Информация о прекращении поддержки была обнародована изданием The Verifier, имеющим, на самом деле, довольно неоднозначную репутацию в отношении слухов о продуктах Apple. Но здесь важно напомнить, что The Verifier точно предсказало, что iPhone 5s и iPhone 6 перестанут получать обновления после выхода iOS 12. Аналитики, сотрудничающие с изданием, дополнительно подтвердили статус проверенных инсайдеров после подтверждения «слитой» информации о том, что iOS 14 будет поддерживать те же смартфоны, что и iOS 13.

Если предположения The Verifier окажутся верными, то мобильную операционную систему iOS 15 официально можно будет установить на следующие устройства:

модельный ряд iPhone 2021 года;

iPhone 12 Pro Max;

iPhone 12 Pro;

iPhone 12 mini;

iPhone 12;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone XS;

iPhone XS Max;

iPhone XR;

iPhone X;

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone 7;

iPhone 7 Plus;

iPhone SE (2-го поколения);

iPod touch (7-го поколения).

реклама

Напомним, первоначально iPhone 6s и iPhone 6s Plus были представлены в сентябре 2015-го года, а в марте 2016-го нам показали iPhone SE первого поколения. Эти устройства были невероятно популярны, они в течение четырёх лет получали обновления программного обеспечения от Apple.

реклама

С появлением iPhone 12 mini и iPhone SE второго поколения в линейке мобильных устройств компании Apple прописались два современных смартфона, которые по своим размерам соответствуют форм-фактору iPhone 6s. И тот же iPhone SE второго поколения является почти полной копией iPhone 6s с точки зрения дизайна, но только у новинки установлен современный процессор A13. А новоявленный iPhone 12 mini физически меньше, но может предложить пользователю больший дисплей благодаря своему безрамочному дизайну. К тому же, в нём установлен процессор A14, камеры тоже лучше.

реклама

Что касается iOS 15, то интересных слухов о новых функциях системы или каких-либо важных её изменениях в Сети пока нет. Скорее всего, полноценный анонс ОС случится не раньше WWDC 2021.