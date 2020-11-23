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Слух: Apple откажется от поддержки iPhone SE, iPhone 6s и iPhone 6s Plus с выходом iOS 15 в следующем году

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В Сети появилась информация о том, что компания Apple планирует отказаться от поддержки iPhone SE, iPhone 6s и iPhone 6s Plus вместе с выпуском мобильной операционной системы iOS 15 в следующем году. Напомним, в этом году Apple сохранила совместимость со всеми названными устройствами в iOS 14.

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Информация о прекращении поддержки была обнародована изданием The Verifier, имеющим, на самом деле, довольно неоднозначную репутацию в отношении слухов о продуктах Apple. Но здесь важно напомнить, что The Verifier точно предсказало, что iPhone 5s и iPhone 6 перестанут получать обновления после выхода iOS 12. Аналитики, сотрудничающие с изданием, дополнительно подтвердили статус проверенных инсайдеров после подтверждения «слитой» информации о том, что iOS 14 будет поддерживать те же смартфоны, что и iOS 13.

Если предположения The Verifier окажутся верными, то мобильную операционную систему iOS 15 официально можно будет установить на следующие устройства:

  • модельный ряд iPhone 2021 года;
  • iPhone 12 Pro Max;
  • iPhone 12 Pro;
  • iPhone 12 mini;
  • iPhone 12;
  • iPhone 11;
  • iPhone 11 Pro;
  • iPhone 11 Pro Max;
  • iPhone XS;
  • iPhone XS Max;
  • iPhone XR;
  • iPhone X;
  • iPhone 8;
  • iPhone 8 Plus;
  • iPhone 7;
  • iPhone 7 Plus;
  • iPhone SE (2-го поколения);
  • iPod touch (7-го поколения).

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Напомним, первоначально iPhone 6s и iPhone 6s Plus были представлены в сентябре 2015-го года, а в марте 2016-го нам показали iPhone SE первого поколения. Эти устройства были невероятно популярны, они в течение четырёх лет получали обновления программного обеспечения от Apple.

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С появлением iPhone 12 mini и iPhone SE второго поколения в линейке мобильных устройств компании Apple прописались два современных смартфона, которые по своим размерам соответствуют форм-фактору iPhone 6s. И тот же iPhone SE второго поколения является почти полной копией iPhone 6s с точки зрения дизайна, но только у новинки установлен современный процессор A13. А новоявленный iPhone 12 mini физически меньше, но может предложить пользователю больший дисплей благодаря своему безрамочному дизайну. К тому же, в нём установлен процессор A14, камеры тоже лучше.

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Что касается iOS 15, то интересных слухов о новых функциях системы или каких-либо важных её изменениях в Сети пока нет. Скорее всего, полноценный анонс ОС случится не раньше WWDC 2021.

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