Через несколько часов состоится релиз графически улучшенных версий BloodRayne и BloodRayne 2, которым присвоили подзаголовки Terminal Cut, и по такому случаю сервис GOG опубликовал специальный видеоролик, наглядно демонстрирующий визуальные изменения в обновлённых версиях по сравнению с оригинальными.

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Напомним, что в «терминальных» версиях BloodRayne и BloodRayne 2 будут представлены: улучшенный рендеринг, более современное освещение, улучшенные эффекты теней, воды и тумана, функция сглаживания и «апскейл» кинематографических видеовставок.

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Помимо GOG обновлённые BloodRayne и BloodRayne 2 будут распространяться и в Steam. Самое главное: владельцы оригинальных версий получат доступ к ремастерам бесплатно.