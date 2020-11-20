Облачный сервис GeForce Now стал доступен на iPhone и iPad через браузер Safari
Компания NVIDIA поспешила сообщить, что облачный сервис GeForce Now отныне доступен на iPhone и iPad. Запустить его можно в бета-режиме через браузер Safari. Для комфортного времяпровождения с любимой игрой строго рекомендуется наличие геймпада — поддержки клавиатуры и мыши нет.
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Примечательно, что экшен Fortnite, который несколько месяцев назад был удалён из App Store, можно будет запустить в GeForce NOW, но не сейчас, а чуть позже. Облачный сервис доступен на тех iPhone и iPad, на которых установлена iOS 14.2.
Напомним, подписка на GFN стоит 999 рублей в месяц. Для Россия эта новость тоже актуальна — достаточно перейти на сайт российского оператора сервиса и убедиться.
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