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Игра-песочница Dieselpunk Wars вышла в ранний доступ Steam

Тут можно создавать дивные вещи.
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Разработчики из польской студии Roasted Games совместно с Image Power и PlayWay выпустили в ранний доступ Steam свой проект Dieselpunk Wars. Это амбициозная игра-песочница, в которой нужно будет собирать огромную боевую технику из трёх сотен элементов и отправлять полученные конструкции в бой. Битвы тут проходят на воде, на суше и в воздухе.

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Для Dieselpunk Wars запланирована сюжетная кампания, в рамках которой игрокам придётся побывать на совершенно разных локациях, включая пустыни, болота и горы. Сетевой режим тут точно будет — а где же еще испытывать созданных техномонстров?

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Разработчики Dieselpunk Wars обещают, что игра пробудет в раннем доступе Steam недолго. Дескать, всё уже и так готово, но нужно просто лишний раз всё протестировать. Но зато сейчас проект доступен со скидкой.

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