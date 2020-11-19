Давно уже ставшие для всех рутинными и даже избыточными раздачи подарков в Epic Games Store будут продолжаться как минимум до конца этого календарного года, и этим надо пользоваться. Сегодня щедрая Epic Games предлагает всем желающим забрать в вечное пользование космосим Elite Dangerous и миленькую инди-игру The World Next Door.

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Раздача Elite Dangerous в данном случае более интересна: не только потому, что это более дорогая и масштабная игра, но и потому, что недавно в состав её базовой версии был включён весь контент из расширения Horizons. The World Next Door же представляет собой инди-приключение с элементами головоломки, в котором нам в роли девушки-подростка предстоит найти выход из волшебного мира.

На следующей неделе нас также ждёт ценный и достойный подарок: симулятор бездорожья MudRunner.