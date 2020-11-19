Бывшие разработчики Far Cry и Crysis основали новую студию и занялись созданием некстген-шутера
Бывший исполнительный директор Crytek Александр Золл совместно с предпринимателем Владом Королевым основали студию Gunzilla Games. Новая компания, разумеется, будет заниматься разработкой игр, в работе уже находится AAA-проект по новой интеллектуальной собственности.
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Золл и Королёв привлекли для создания игры очень много людей, которые успели поработать над проектами серии Far Cry, Crysis, Assassin’s Creed, Watch Dogs и Need for Speed. В общем, команда подобралась опытная. А делать они сейчас будут шутер, у которого постановка и сюжет так же важны, как и геймплей. Собственно, пока это все детали.
На первое время Gunzilla Games располагает 25 миллионами долларов — это деньги фонда, который в свою очередь принадлежит Золлу и Королёву. Очень интересно будет узнать, во что всё это выльется.
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