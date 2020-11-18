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Ремастер Age of Empires II к своему дню рождения получил режим королевской битвы

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О том, что к годовщине релиза Age of Empires II Definitive Edition разработчики выпустят обновление с местной адаптацией режима королевской битвы, нам было известно уже сравнительно давно. Несколько часов назад соответствующее обновление было применено к игре, а на просторах YouTube появился и специальный сопутствующий видеоролик.

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Помимо королевской битвы в Age of Empires II Definitive Edition стартовало временное событие, посвящённое дню рождения проекта — теперь при взрывах на экране будут возникать фейерверки с цифрой «1», а при изучении улучшений в зданиях будут взрываться праздничные конфетти.

Баловство — это, конечно, хорошо, но нужно и игру улучшать. Авторы ремастера объявили об изменениях в балансе более чем половины игровых цивилизаций, улучшении функций для создания модификаций, изменении некоторых элементов пользовательского интерфейса и многом другом.

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Напомним, что Age of Empires II Definitive Edition стала одним из (к сожалению, немногих) примеров того, как надо подходить к вопросу создания ремастеров культовых игр, за что заслужила 96-процентный актуальный пользовательский рейтинг в Steam.

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