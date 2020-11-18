Пока одни коллективы расширяются по чуть-чуть, компания Embracer Group решила вместо неуверенных шажков сделать сразу один большой прыжок и объявила о том, что в её состав вольются ещё тринадцать коллективов, подавляющая часть из которых — непосредственно студии разработки игр.

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Большинство названий студий малоизвестные, но есть парочка, которые отзовутся ассоциациями со знаменитыми проектами. В частности, теперь в состав Embracer Group входит студия Flying Wild Hog, известная работой над серией Shadow Warrior. Также «семью» пополнила Snapshot Games — основанная создателем X-COM Джулианом Голлопом студия, выпустившая в свет проект Phoenix Point.

Полный список приобретений:

Flying Wild Hog;

Coffee Stain North;

Mad Head Games;

Nimble Giant Entertainment;

Zen Studios;

Sandbox Strategies;

Silent Games;

IUGO Mobile Entertainment;

A Thinking Ape Entertainment;

Quantic Lab;

Purple Lamp Studios;

Snapshot Games;

34BigThings.

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Важно напомнить, что Embracer Group — это холдинг, состоящий из нескольких корпораций, в том числе THQ Nordic, Koch Media и Saber Interactive. Студии из вышеуказанного списка распределятся между входящими в состав холдинга компаниями; например, Snapshot Games войдёт в состав Saber Interactive, а Flying Wild Hog перейдёт под контроль Koch Media.