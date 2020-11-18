Embracer Group приобрела 13 компаний, в том числе авторов Shadow Warrior и Phoenix Point
Пока одни коллективы расширяются по чуть-чуть, компания Embracer Group решила вместо неуверенных шажков сделать сразу один большой прыжок и объявила о том, что в её состав вольются ещё тринадцать коллективов, подавляющая часть из которых — непосредственно студии разработки игр.
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Большинство названий студий малоизвестные, но есть парочка, которые отзовутся ассоциациями со знаменитыми проектами. В частности, теперь в состав Embracer Group входит студия Flying Wild Hog, известная работой над серией Shadow Warrior. Также «семью» пополнила Snapshot Games — основанная создателем X-COM Джулианом Голлопом студия, выпустившая в свет проект Phoenix Point.
Полный список приобретений:
- Flying Wild Hog;
- Coffee Stain North;
- Mad Head Games;
- Nimble Giant Entertainment;
- Zen Studios;
- Sandbox Strategies;
- Silent Games;
- IUGO Mobile Entertainment;
- A Thinking Ape Entertainment;
- Quantic Lab;
- Purple Lamp Studios;
- Snapshot Games;
- 34BigThings.
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Важно напомнить, что Embracer Group — это холдинг, состоящий из нескольких корпораций, в том числе THQ Nordic, Koch Media и Saber Interactive. Студии из вышеуказанного списка распределятся между входящими в состав холдинга компаниями; например, Snapshot Games войдёт в состав Saber Interactive, а Flying Wild Hog перейдёт под контроль Koch Media.
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