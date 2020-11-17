До выхода мифологического проекта Immortals Fenyx Rising остаётся чуть больше двух недель, а это значит, что настало самое время поделиться планами пострелизной поддержки игры. А планы амбициозные: Ubisoft намеревается выпустить для игры аж три сюжетных дополнения, включённых в состав сезонного пропуска. Специальный сопутствующий видеоролик — прилагается.

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Первое сюжетное дополнение называется «Новый бог», и в его рамках нашей главной героине Феникс предстоит попасть на Олимп, чтобы пройти сложнейшие испытания богов, которые изменят как судьбу самой героини, так и всего пантеона. Во втором дополнении под названием «Мифы восточных земель» отправит нас в Древний Китай и расскажет историю нового персонажа — Ку.

Третье и заключительное дополнение называется «Потерянные боги». Нас ждёт возвращение в Грецию, новая героиня, Эш, вид сверху, дружба с протагонисткой основной игры и встреча с новыми богами с целью восстановления равновесия в мире.

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Релиз Immortals Fenyx Rising состоится 3 декабря на всех актуальных платформах.