Для платформера Trine 4 скоро выйдет сюжетное дополнение с волшебной академией
Когда прошлой осенью состоялся релиз очаровательного платформера Trine 4 The Nightmare Prince, проект получил тёплые отзывы прессы и игроков, поэтому было странно на протяжении столь долгого времени не видеть для неё никаких контентных дополнений. К счастью для тех, кому Trine 4 пришёлся по душе, сегодня разработчики из Frozenbyte анонсировали сюжетное дополнение Melody of Mystery.
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По сюжету, трио наших знакомых героев — воровка Зоя, рыцарь Понтий и чародей Амадей — отправляются в Астральную академию, студенты которой по какой-то причине погрузились в беспробудный магический сон. Героям предстоит разобраться, что же здесь произошло.
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Помимо сюжетной кампании, состоящей из шести уровней, в Melody of Mystery появятся улучшенные навыки персонажей, новые загадки и элементы игрового процесса. Релиз состоится «скоро».
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