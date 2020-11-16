Уже завтра, 17 ноября, Mortal Kombat 11 пополнится вторым набором Kombat Pack, в состав которого войдут три новых персонажа: Милина, Рейн и гостевой герой Рэмбо. Разработчики считают, что введение в Mortal Kombat никак не связанных с данной вселенной героев идёт проекту на пользу, поэтому сегодня показали, как примерно будет выглядеть в игре сражение Рэмбо с другим гостевым персонажем — знаменитым терминатором T-800.

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Напомним, что завтра же состоится релиз ультимативного издания Mortal Kombat 11, в которое войдёт базовая игра, оба Kombat Pack’а, а также крупный аддон-расширение Aftermath.

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