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В честь своего 20-летия Driver 2 получила неофициальный PC-порт

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Двадцать лет назад на PlayStation вышла многими считающаяся культовой гонка Driver 2. Самоотверженные энтузиасты решили отметить юбилей проекта и с помощью обратной разработки (реверс-инжиниринга) подготовили порт игры для персональных компьютеров. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Установка, впрочем, потребует усидчивости: необходимо где-то раздобыть образ диска с оригинальной Driver 2 и распаковать файлы на компьютер, после чего распаковать в папку непосредственно материалы фанатского порта. Инструкция по установке размещена на GitHub-страничке проекта.

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Если верить энтузиастам, то в их портированной версии Driver 2 исправлены многие баги и увеличена производительность.

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