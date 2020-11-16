В честь своего 20-летия Driver 2 получила неофициальный PC-порт
Двадцать лет назад на PlayStation вышла многими считающаяся культовой гонка Driver 2. Самоотверженные энтузиасты решили отметить юбилей проекта и с помощью обратной разработки (реверс-инжиниринга) подготовили порт игры для персональных компьютеров. Сопутствующий видеоролик прилагается.
реклама
Установка, впрочем, потребует усидчивости: необходимо где-то раздобыть образ диска с оригинальной Driver 2 и распаковать файлы на компьютер, после чего распаковать в папку непосредственно материалы фанатского порта. Инструкция по установке размещена на GitHub-страничке проекта.
реклама
Если верить энтузиастам, то в их портированной версии Driver 2 исправлены многие баги и увеличена производительность.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила