Феноменальная популярность аркады Fall Guys Ultimate Knockout была зафиксирована практически сразу после её выхода. К сожалению, на протяжении многих месяцев нам приходилось ограничиваться лишь положением данного проекта в еженедельных чартах продаж Steam, но теперь благодаря отчёту Unity Technologies наконец-то стало известно, что Fall Guys в одном только Steam разошлась десятимиллионным тиражом.

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Важно помнить, что помимо Steam игра также распространялась в PlayStation Store, где тоже пользовалась большой популярностью. На данной платформе известно лишь то, что Fall Guys стала самой загружаемой игрой в истории подписки PlayStation Plus.

К сожалению (или к счастью), лучшие времена Fall Guys уже давно позади: в Steam проект довольствуется средним единовременным онлайном в 20 тысяч игроков. Однако разработчики не расстраиваются и продолжают поддерживать игру новым контентом; недавно, например, в ней стартовало событие-кроссовер с симулятором вредного гуся Untitled Goose Game, благодаря чему игроки смогут получить соответствующий «гусиный» наряд.