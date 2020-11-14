На днях Bethesda официально огласила дату выхода экшена Deathloop от создателей Dishonored — 21 мая следующего года — и дала старт предварительным заказам проекта. Открытие странички игры в Steam задерживалось, но сегодня справедливость восторжествовала, и теперь консервативно настроенные геймеры, не приветствующие ничего, кроме магазина дядюшки Гейба, тоже могут приобщиться к числу предзаказчиков Deathloop.

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Стандартное издание предлагается за 2 499 рублей, делюкс — за 3 199 рублей. Судя по описанию странички, Deathloop использует DRM-защиту Denuvo.

Напомним, что действие Deathloop разворачивается в петле времени, откуда наш главный герой, Кольт, стремится вырваться. Для всех это место — настоящий рай, но Кольту происходящее здесь явно не нравится, поэтому ему предстоит ликвидировать удерживающие петлю времени цели и постараться не попасть в прицел Джулианны, второй героини проекта.