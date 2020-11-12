Профильное издание IGN опубликовало у себя на канале в YouTube релизный трейлер обновлённой версии Forza Horizon 4 для консолей Xbox Series. Ролик дал понять, что ждать от улучшенной игры.

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Если говорить о разрешении, то тут заявлены 4K и 60 fps на консоли Xbox Series X и 1080p при 60 fps на консоли Xbox Series S. Причём, ускоренные загрузки актуальны для обоих устройств. Обновиться с нынешней версии Forza Horizon 4 до её некстген-варианта можно будет совершенно бесплатно благодаря технологии Smart Delivery.

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Разрешение и количество кадров — не единственное графическое улучшение по отношению к Forza Horizon 4. Игра хорошо изменится внешне, что очень важно. Повысят разрешение текстур, улучшат чёткость теней и отражений. Наконец, с вынужденной «размытостью» картинки тоже покончено. А поддержка проекта после выхода его на некстгене продолжится — Playground Games пообещала.