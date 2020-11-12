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В Plague Inc. появился режим, в котором надо создать вакцину от вируса и спасти человечество

Актуальная тема вообще-то.
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По своему первоначальному замыслу игра Plague Inc. представляет собой симулятор смертельной пандемии, в котором главная цель — распространение неизлечимого вируса по всей планете и полное истребление человечества. Игра, естественно, появилась на свет задолго до «ковида», но сейчас, мягко говоря, не соответствует мировой повестке.

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Поэтому разработчики из Ndemic Creations подготовили для Plague Inc. диаметрально противоположный по своему смыслу новый режим под названием The Cure. В этом режиме игрокам предстоит мобилизовать весь научный потенциал человечества, чтобы создать вакцину от вируса, остановить пандемию и спасти человечество от печального удела.

Как пишут разработчики, в создании режима The Cure им помогали эксперты Всемирной организации здравоохранения, а также организаций CEPI и GOARN. Сотрудничество помогло сделать игровой процесс режима максимально правдоподобным и похожим на реальные действия государств мира во время эпидемий.

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Опробовать новый режим игроки в Plague Inc. уже могут на платформах iOS и Android. До персональных компьютеров — в Plague Inc. Evolved — режим доберётся «скоро».

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