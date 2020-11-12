Авторы шедевральной Monument Valley показали геймплей своей новой игры
Разработчики из студии Ustwo, которых пользователи мобильных устройств хорошо знают по играм Monument Valley и Assemble with Care, ещё летом представили свой новый проект — Alba: A Wildlife Adventure. А сейчас вот появилась более подробная информация о том, что это будет за игра. Без свеженького трейлера дело не обошлось.
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Итак, Alba: A Wildlife Adventure — это приключенческая игра с видом от третьего лица. Главную героиню зовут Альба. Она вместе с подружкой Агнес собираться заняться спасением дикой природы. Перед такой амбициозной цели девочка отправилась навестить бабушку и дедушку на острове.
Уже на самом острове нужно будет заниматься занесением в каталог всякой живности, орудуя при этом фотокамерой смартфона. Но основные геймплейные механики будут завязаны на оказании помощи попавшим в беду братьям нашим меньшим. Скажем, выброшенного на берег дельфина спасти или спасти от отравления белочку — всё действо подаётся здесь максимально умилительно.
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Разработчики Alba: A Wildlife Adventure позиционируют свой проект как милое приключение, которое могло произойти со школьницей только на летних каникулах. Посмотрит на такое игрок — и свои каникулы в детстве вспомнит. Проект должен поступить в продажу 11 декабря не только на iOS и Android, но и на PC. Apple Arcade и Apple TV тоже не забыты, а в случае успеха игру ждёт выход и на других платформах (видимо, на консолях).
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