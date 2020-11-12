Авторы Phantom Brigade показали, чем их тактическая стратегия отличается от других игр
Компания Brace Yourself Games опубликовала трейлер тактической стратегии Phantom Brigade. Ролик посвятили сражениям, и здесь есть о чем рассказать. «Зарубы» в этой игре должны получиться максимально уникальными. Они будут проходить в совмещённом режиме, когда персонажи игрока и врага двигаются и сражаются одновременно. При этом «развешивать» команды можно перед фазой боя. Набор команд обещает быть максимально обширным.
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Как утверждают сами разработчики, перевод боёв в подобный гибридный формат позволяет добиться от тактических битв большей зрелищности и скоротечности. Игрок раздал команды — и начало веселье. Всё вокруг стреляет, бьётся, рушится, крошится и так далее.
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Что до смой Phantom Brigade, то её релиз должен состояться уже 16 ноября на PC. Сначала проект попадёт в ранний доступ. Как долго он там пробудет — большой вопрос.
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