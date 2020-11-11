Предзаказчики Football Manager 2021 уже могут опробовать «бету» новинки
Sega совместно с коллективом Sports Interactive решили порадовать предзаказчиков Football Manager 2021 и предоставить им возможность сыграть в бета-версию проекта. По сути, перед нами некий альтернативный вариант двухнедельного раннего доступа или демоверсии, в котором доступен весь игровой контент и вся функциональность за исключением внутриигрового магазина, поддержки «Мастерской Steam» и игровых редакторов.
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Примечательно, что «бета» доступна как в Steam, так и в Epic Games Store, и при этом поддерживает их перекрёстную совместимость.
Полноценный релиз Football Manager 2021 состоится уже менее чем через две недели — 24 ноября.
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