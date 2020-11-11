В PvP-режим «Горнило» в Destiny 2 на новых консолях можно будет играть при 120 кадрах в секунду
Разработчики из студии Bungie во время посвящённой запуску Xbox Series в продажу трансляции с Филом Спенсером заявили, что в Destiny 2 в PvP-режиме «Горнило» (Crucible) игроки смогут включить режим высокой производительности, предоставляющий возможность играть на новых консолях при 120 кадрах в секунду.
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Функция будет работать на PlayStation 5 и Xbox Series X, и, естественно, из ниоткуда высокая кадровая частота не возникнет: для её достижения игра автоматически снизит рабочее разрешение и уменьшит некоторые продвинутые графические настройки. Насколько сильно будут «срезаться» разрешение и графика, не уточняется; все остальные режимы Destiny 2 на новых консолях при этом продолжат работать при 4K и 60 кадрах в секунду.
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Соответствующее «некстгенное» обновление выйдет 8 декабря, а до тех пор игроки смогут запускать Destiny 2 на новых консолях через систему обратной совместимости и, например, сразу оценить высокую скорость загрузки игры.
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Напомним, что вчера Destiny 2 получила огромное дополнение Beyond Light, добавившее в игру новую сюжетную линию, новые возможности для бойцов и многое другое.
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