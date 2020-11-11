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Обновлённая Rocket League может работать на новых консолях при 120 fps или 4K

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Разработчики Rocket League обнародовали технические подробности данной игры для консолей нового поколения. Если говорить об устройствах от Microsoft, то для них запланированы два режима производительности — причём, для каждой. В случае с PlayStation 5 режим есть всего один.

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Итак, на PlayStation 5 игра будет работать при 4K («шахматный» вариант) и 60 кадрах в секунду. В случае с Xbox Series всё, разумеется, зависит от платформы. На старшей версии будет доступен режим качества (4K и 60 fps) и производительности (1512p и 120 fps). Младшая версия Xbox Series в режиме качества сможет выдать 1080p и 60 fps, а в производительном режиме будут всё те же 120 fps, но уже при постыдных 756p.

Обновлённые версии Rocket League будут доступны с первого дня выхода консолей. То есть, на Xbox Series S и Series X всё уже готово для скачивания.

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Обновлённая Rocket League может работать на новых консолях при 120 fps или 4K
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