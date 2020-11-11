Обновлённая Rocket League может работать на новых консолях при 120 fps или 4K
Разработчики Rocket League обнародовали технические подробности данной игры для консолей нового поколения. Если говорить об устройствах от Microsoft, то для них запланированы два режима производительности — причём, для каждой. В случае с PlayStation 5 режим есть всего один.
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Итак, на PlayStation 5 игра будет работать при 4K («шахматный» вариант) и 60 кадрах в секунду. В случае с Xbox Series всё, разумеется, зависит от платформы. На старшей версии будет доступен режим качества (4K и 60 fps) и производительности (1512p и 120 fps). Младшая версия Xbox Series в режиме качества сможет выдать 1080p и 60 fps, а в производительном режиме будут всё те же 120 fps, но уже при постыдных 756p.
Обновлённые версии Rocket League будут доступны с первого дня выхода консолей. То есть, на Xbox Series S и Series X всё уже готово для скачивания.
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