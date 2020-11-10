Игровой процесс Spider-Man Remastered показали в новом 17-минутном видеоролике
Журналисты издания The Verge опубликовали геймплейное видео ремастера Spider-Man для консоли PlayStation 5. На видеоматериал записали игру в режимах с 30 fps (качество) и 60 fps (производительность).
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Сотрудник издания The Verge Том Уоррен отметил, что в случае с режимом, где имеется 30 кадров в секунду, всё выглядит максимально красиво. То есть, там и крутые текстуры, и анимации, и трассировка лучей, и переработанные тени — всё на месте. Если говорить про режим производительности, то ситуация обстоит не так радужно.
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На данный момент прикупить отдельно ремастер-версию Spider-Man нельзя — только в составе расширенного издания грядущей Spider-Man: Miles Morales, которое стоит почти 5500 рублей. Разумеется, режим максимальную детализацию картинки «завезли» только для PlayStation 5. Консоль официально стартует у нас 19 ноября, а релиз Spider-Man (обеих игр) на PS5 состоится уже 12 ноября. Причём, покупатели проекта на PlayStation 4 могут рассчитывать на бесплатный некстген-апгрейд.
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