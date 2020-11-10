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«Преступление против фанатов»: игроки не оценили ремейк шутера XIII

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Когда разработчики из Playmagic и издательство Microids летом прошлого года отложили релиз ремейка XIII до нынешнего, 2020 года, своё решение они объяснили необходимостью довести проект до необходимого ему уровня качества. Сегодня ремейк добрался до виртуальных прилавков, и выяснилось, что разработчикам следовало бы отложить релиз ещё на несколько месяцев, а то и на год.

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На момент публикации данной заметки средний пользовательский рейтинг ремейка XIII в Steam составлял 11 %: игроки массово жалуются на чудовищные технические проблемы проекта, огромное количество багов и в целом настолько несуразную работу игры, что лучше вспомнить молодость и, подсуетившись, перепройти оригинал. Игроки жалуются на изменённую механику стрельбы, а графика хоть и стала технически более совершенной, но утратила шарм оригинальной картинки.

На данном этапе только остаётся ждать, как на критику отреагируют разработчики. В подобных ситуациях принято снимать проект с продажи и не возвращаться до тех пор, пока хотя бы фундаментальные недостатки не будут исправлены.

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