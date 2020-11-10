Ubisoft устроила распродажу по случаю Дня холостяка с отличными скидками
Компания Ubisoft устроила небольшую распродажу, которая проходит сегодня и закончится уже завтра. День холостяка — формальный повод для мероприятия. Какой-то тематической привязки по играм не наблюдается, ведь в распродажу попали все основные проекты студии.
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Просмотреть предложения можно здесь.Та же Far Cry 5 стоит по скидке 499 рублей, а сборник Assassin’s Creed Origins + Odyssey обойдётся в 879 рублей. Watch Dogs 2 в стандартном издании отдают по скидке 80% за 499 рублей. В общем, предложения получились действительно выгодные. Там и стратегии, и экшены, и даже гонки.
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