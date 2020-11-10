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Фил Спенсер поприветствовал российских игроков и поздравил их с запуском Xbox Series

И тебе спасибо, Фил.
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Сегодня в мире официально стартовали продажи Xbox Series X/S — консолей нового поколения от Microsoft. По такому случаю руководитель Xbox-крыла компании Microsoft Фил Спенсер записал несколько видеороликов-обращений к игровым сообществам в различных странах. Среди них, естественно, и Россия. Фил Спенсер произнёс по-русски только одно слово — «спасибо» — но внимание в любом случае приятно.

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Старший вариант консоли — Xbox Series X — предлагается по цене в 45 590 рублей, в то время как младший вариант с литерой S — за 26 990 рублей. Консоли отличаются не только производительностью (X-версия способна «вывозить» игры в 4K, тогда как S-версия ограничивается 1080p/1440p), но и цветовой гаммой и размерами.

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Полноценная эра «некстгена» же настанет 12 ноября (в большинстве стран — 19 ноября) вместе с запуском PlayStation 5.

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microsoft xbox series x xbox series s
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Сейчас обсуждают

N1ghtwish
15:55
Это исключительно твое личное мнение, и я думаю, с ним большинство не согласится, особенно те, у кого З\П в рублях, а не в долларах.
Фил Спенсер поприветствовал российских игроков и поздравил их с запуском Xbox Series
Зеновий Радеонович
15:54
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Tempestus Scion
15:52
"Получать игры за бесплатно" - отличный индикатор быдла.
Фил Спенсер поприветствовал российских игроков и поздравил их с запуском Xbox Series
N1ghtwish
15:51
Цена на SS вроде бы и адекватная, но цена 5-6т.р. за игрульку беспредельная, по-этому уж лучше переплатить за видеокарту, но получать игры за бесплатно.
Фил Спенсер поприветствовал российских игроков и поздравил их с запуском Xbox Series
Tempestus Scion
15:51
Да хоть на 2222, похер абсолютно.
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Lineage Exe
15:50
на самом деле не лучше,а если ты засунешь 4 двуранга то пососёшь вдвойне
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