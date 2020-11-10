Состоялся релиз Tetris Effect Connected с кооперативом и мультиплеером
Издательство Enhance Games с радостью сообщило о том, что Tetris Effect Connected — своеобразное мультиплеерное расширение для Tetris Effect — поступило в продажу на PC (Windows 10) и Xbox Series с Xbox One. Сопутствующий видеоролик прилагается.
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В Tetris Effect Connected разработчики сумели реализовать кооперативный режим, а также режимы соревновательного и локального мультиплеера с поддержкой матчмейкинга.
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До остальных крупных платформ проект планируют довезти к лету следующего года. Стоит напомнить, что оригинальная Tetris Effect была названа одной из самых удачных игр 2018 года: игроки отмечали, что привычный геймплей заиграл новыми красками, причём, практически буквально: в Tetris Effect настолько много графических эффектов, что глазам порой становится некомфортно.
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