Huawei назвала дату выхода бета-версии мобильной системы HarmonyOS 2.0 для разработчиков
Ещё в сентябре нынешнего года в рамках мероприятия HDC2020 компания Huawei официально представила HarmonyOS 2.0 — свою универсальную мобильную систему, подходящую для любых задач. Тогда же было обещано, что до конца нынешнего года выйдет бета-версия системы для разработчиков. Сейчас глава подразделения Huawei по разработке программного обеспечения Ванг Ченглу объявил, что «бета» HarmonyOS станет доступной для разработчиков уже с 18 декабря. Пользователи смартфонов Huawei смогут «накатить» обновление не раньше января-февраля будущего года.
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Ванг Ченглу также рассказал, что весь отдел разработки Huawei продолжает работу над созданием экосистемы Harmony, а публичную бета-версию новой HarmonyOS могут выпустить уже в апреле 2021. Ключевая задача головной компании — обеспечить возможность перевода на собственную ОС как можно большему количеству устройств. Huawei считает, что около 90% смартфонов, которые сейчас находятся в продаже, можно будет перевести на Harmony в будущем.
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Выпуск версии HarmonyOS для разработчиков — этап, который чётко прописан в плане компании. Тут нужно напомнить, что сам факт разработки HarmonyOS – мера Huawei по обеспечению жизнеспособности своих мобильных устройств на фоне «торговых войн» США и Китая. Аналитики не исключают возможности, что в ближайшем будущем США может смягчить свою позицию и позволить Google снова работать с Huawei.
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