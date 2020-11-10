Аналитики из компании Sensor Tower опубликовали данные исследований о популярности мобильных приложений. Свежие сведения раскрывают информацию о самых популярных неигровых приложениях за октябрь 2020 года. И в App Store, и в Play Market самым скачиваемым стал TikTok.

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Всё по тем же данным Sensor Tower, за прошлый месяц TikTok был загружен около 66 миллионов раз, это на 9,5% больше по сравнению с показателями за октябрь прошлого года. Причём, на Китай пришлось 12% от общего числа загрузок.

На втором месте по популярности после TikTok стало приложение-месенджер WhatsApp. Его скачали более 57 миллионов раз. Причём, 30% скачиваний приходится на Индию. Востребованное во время пандемии приложение для организации видеоконференций ZOOM заняло пятое место. Если говорить про другой популярный мессенджер, Telegram, то он в «топе» Google Play занимает только десятое место. В App Store его в топ-10 и вовсе нет. Ровно на таком же десятом месте Telegram находится по общим скачиваниям среди обеих мобильных платформ.

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Статистика Sensor Tower формируется только исходя из данных по скачиванию из магазинов приложений. Изначально предустановленные на мобильные устройства программы подсчёту не подлежат.