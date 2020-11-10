TikTok стал самым скачиваемым мобильным приложением в октябре 2020 года
Аналитики из компании Sensor Tower опубликовали данные исследований о популярности мобильных приложений. Свежие сведения раскрывают информацию о самых популярных неигровых приложениях за октябрь 2020 года. И в App Store, и в Play Market самым скачиваемым стал TikTok.
реклама
Всё по тем же данным Sensor Tower, за прошлый месяц TikTok был загружен около 66 миллионов раз, это на 9,5% больше по сравнению с показателями за октябрь прошлого года. Причём, на Китай пришлось 12% от общего числа загрузок.
На втором месте по популярности после TikTok стало приложение-месенджер WhatsApp. Его скачали более 57 миллионов раз. Причём, 30% скачиваний приходится на Индию. Востребованное во время пандемии приложение для организации видеоконференций ZOOM заняло пятое место. Если говорить про другой популярный мессенджер, Telegram, то он в «топе» Google Play занимает только десятое место. В App Store его в топ-10 и вовсе нет. Ровно на таком же десятом месте Telegram находится по общим скачиваниям среди обеих мобильных платформ.
реклама
реклама
Статистика Sensor Tower формируется только исходя из данных по скачиванию из магазинов приложений. Изначально предустановленные на мобильные устройства программы подсчёту не подлежат.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила