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Сетевой хоррор Dead by Daylight переводят на новые консоли с помощью бесплатных обновлений

Сохранится даже весь наигранный прогресс.
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Ассиметричный сетевой хоррор Dead by Daylight в скором времени можно будет запустить на PlayStation 5 и Xbox Series. Проект получит обновлённые версии для обеих платформ. Именно поэтому разрабочики из Behaviour Interactive выпустили отдельные трейлеры для Xbox Series и PlayStation 5.

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Некстген-версия Dead by Daylight порадует улучшенной графикой, более мягким освещением, «прокачанной» системой анимации, моделями персонажей с повышенной детализацией и многим чем ещё. Примечательно, что на обеих консолях проект станет работать в режиме 4K при 60 кадрах в секунду.

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Нынешние обладатели игры получат бесплатное обновление с попутным сохранением всего прогресса. Со сроками выхода апдейтов тоже всё предельно ясно.

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На Xbox Series релиз состоится уже завтра, на PlayStation 5 – 12 ноября.

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