Улучшенное и дополненное издание Devil May Cry 5, получившее подзаголовок Special Edition, появится в цифровой продаже одновременно с выходом консолей нового поколения (10 ноября на Xbox Series и 12 ноября на PS5), поэтому вполне закономерно, что «запускающий» видеоролик был опубликован именно сегодня. В релизном видео мы можем наблюдать Данте, Неро и нового игрового персонажа Вергилия, сражающихся с монстрами и не только, и радующих глаз эффектными боевыми приёмами.

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Напомним, что в Devil May Cry 5 Special Edition помимо Вергилия также появится особо сложный режим «Легендарный тёмный рыцарь», режим ускоренного геймплея, а также возможность активировать режим для достижения 120 кадров в секунду. В наличии также поддержка 4K и трассировки лучей; правда, важно помнить, что трассировка лучей в Devil May Cry 5 Special Edition будет временно эксклюзивной функцией для PlayStation 5. На Xbox Series X её добавят спустя некоторое время, а на младшей версии консоли от Microsoft её можно даже не ждать.

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