Halo 4 выйдет на PC уже в этом месяце
Компания Microsoft определилась с датой релиза Halo 4 на PC. Напомним, что это последняя часть серии, которая должна появиться в рамках сборника Halo: The Master Chief Collection. Проект войдет в этот сборник не только в Steam, но и в Microsoft Store. Игра также будет доступна подписчикам Xbox Game Pass. Сам релиз случится 17 ноября.
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Напомним, до Halo 4 на PC уже успели заявиться все проекты серии до пятой части. То есть, Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo: Reach, Halo 3 и Halo 3: ODST уже выходили на PC. По случаю релиза четвёртой части на компьютерах разработчики выпустили специальный трейлер.
Halo 4 – первая игра серии, разработкой которой занималась не студия Bungie. Она вошла в новую историю серии, получившую название Reclaimer Saga. Действие четвёртой части происходит спустя четыре года после событий Halo 3, главным героем вновь стал узнаваемый Мастер Чиф.
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Изначально Halo 4 выходила на Xbox 360 в 2012 году, спустя два года её выпустили на Xbox One.
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